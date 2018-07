Steag negru, ARBORAT la Primaria Sfantu Gheorghe de Ziua Imnului

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe este in centrul unui scandal: un steag negru este arborat la intrarea in institutie chiar de Ziua Imnului, pe care romanii o sarbatoresc astazi cu evenimente speciale in toata tara. Un lider UDMR explica ce s-a intamplat.

- Porcsalmi Balint, președintele executiv al UDMR, susține ca steagul negru de pe Primaria Sfantu Gheorghe a fost arborat in urma decesului unui cetațean de onoare al municipiului, care primise distinctia „Pro Urbe”.”Steagul negru a fost arborat sambata pe Primaria Sfantu Gheorghe, dupa decesul…

- Peste 87% dintre romani se considera patrioti, iar peste 88% cred ca Romania nu face destul pentru a-si apara valorile si identitatea Nationala, conform unui sondaj realizat de CURS, informeaza AGERPRES . “Patriotismul este o valoare de baza a cetatenilor Romaniei in anul celebrarii a 100 de ani de…

