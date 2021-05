”Steag COVID” într-un oraș din apropierea Capitalei. Ce rol are mai exact Se discuta constant in spațiul public despre situația generata de noul coronavirus in Romania, despre rata de infectare de la nivelul Capitalei și al județelor țarii, dar și despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 și despre mult-dorita revenire la ”normalitatea” de dinaintea pandemiei. In tot acest context, s-a aflat ca intr-un oraș din țara – […] The post ”Steag COVID” intr-un oraș din apropierea Capitalei. Ce rol are mai exact first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- CNCAV a anunțat, marți, situația vaccinarii anti-Covid pe județe, pe baza informațiilor Institutului Național de Statistica. Cel mai mare numar de persoane vaccinate cu cel puțin o doza se inregistreaza in București - 31,2% din populația eligibila a Capitalei este imunizata cu cel puțin o doza de ser…

- Incepand de astazi, 13 aprilie a.c., starea de alerta se prelungește in toata Romania pentru inca 30 de zile, adica pana pe 12 mai. La jumatatea lunii viitoare, țara noastra indeplinește un an de la instituirea starii de alerta, impusa in contextul pandemiei de coronavirus. In acest sens, romanii vor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, face un apel la solidaritate și le cere celor care protesteaza impotriva restricțiilor anti Covid din Romania sa o faca fara violențe și sa se gandeasca la cei pe care pot sa-i puna in pericol. Edilul a declarat, la inceputul sedintei Consiliului General al…

- Potrivit unui raspuns primit marți de Antena 3 de la INSP, in perioada 1 ianuarie-14 martie, 89 de persoane au murit dupa ce s-au vaccinat și dupa ce au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2. Nu se știe in acest moment daca persoanele erau asimptomatice in momentul in care s-au vaccinat, sau daca s-au…

- Situația epidemiologica la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar in intervalul de raportare 15-22 martie este urmatoarea: Premierul face lumina in privința carantinarii Capitalei. Ce ne așteapta „Numar preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +211 (medie 26 cazuri/zi). Numar personal…

- Primarul general Nicușor Dan a declarat, luni, dupa o ședința avuta cu premierul Florin Cițu și primarii de sectoare, ca se incearca, ”pe cat posibil” evitarea aplicarii unei masuri de ”carantinare a Bucureștiului”. Dan a mai precizat ca, in opinia sa, populația mai are de rezistat inca aproximativ…

- Guvernul a decis schimbarea modalitații de raportare a cazurilor de Covid-19, la nivelul fiecarui județ. Astfel, pe noul tip de raportare se remarca creșteri in majoritatea județelor, iar Timișul și Maramureșul se afla in scenariul roșu. De asemenea, se remarca creșteri la nivelul Capitalei și in…

- UPDATE Ministerul Educației a anunțat joi seara ca 244 de elevi și 329 de angajați din Educație au fost confirmați cu Covid din 8 februarie, cand au fost redeschise școlile in sistem fața in fața. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, incidența cumulata in randul elevilor in cele 4 zile…