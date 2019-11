Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la președinția Romaniei, Klaus Werner Iohannis, s-a aflat vineri, 22 noiembrie, in Bacau, la Teatrul de vara „Radu Beligan”, unde a avut loc ultima parte din campania electorala pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Aici, peste 1.500 de susținatori ai liberalului Iohanis și-au așteptat…

- Luni si marti, asa era cutuma, teatrele sunt inchise. Nu se joaca. A fost. Luni, 11 noiembrie, de la ora 19.00, pe afis, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” a fost programat spectacolul „Diagnostic rezervat”, montat la Teatrul GLOBE din Bucuresti. Cu o jumatate de ora inainte s-au deschis usile. Nu-mi…

- Invațatorii cauta mereu modalitati de declanșare a interesului cognitiv, astfel incat sa incurajeze gandirea creatoare si efortul suplimentar al elevilor, sa mobilizeze la efort, asigurand o motivare intrinseca a invațarii. Experiența ultimilor ani in cadrul Centrului de Excelența a evidențiat, fara…

- Evenimentul, organizat de Asociația Valoare Plus la Teatrul de Vara „Radu Beligan” din Bacau, a reunit tineri de clasele a VII-a, a VIII-a și de liceu, alaturi de profesori, din mai multe instituții de invațamant din județele din regiunea Moldovei. Conferința, derulata sambata, 19 octombrie (pe 18 octombrie…

- In aceasta dimineața, de la ora 9.00, a inceput la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, cea de-a III-a ediție a Conferinței Regionale „Pastreaza-ți libertatea! Traficul de Persoane inrobește!”, un eveniment organizat de Asociația „Valoare Plus” Bacau. Conferința este prilejuita de Ziua de Prevenire a Traficului…

- Asociația „Valoare Plus” Bacau organizeaza sambata, 19 octombrie, la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, intre orele 9.00 – 17.00, cea de-a III-a ediție a Conferinței Regionale „Pastreaza-ți libertatea! Traficul de Persoane inrobește!”. Evenimentul va cuprinde prezentari, discursuri, ateliere și dezbateri…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, in parteneriat cu Consiliul Judetean si Primaria Municipiului Bacau, organizeaza duminica, 6 octombrie 2018, ora 16.00, la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, o noua intalnire cu publicul bacauan iubitor al traditiilor populare si al folclorului autentic. Inscris…

- In plin sezon estival, Cosmin Flenchea, cunoscut in lumea evenimentelor familiale, publice și de business din toata zona Moldovei, a anunțat ca a stabilit noua componența a formației sale, UNISON. ”A fost greu, dar am reușit sa aduc alaturi de mine cațiva instrumentiști deosebit de valoroși, cu o vasta…