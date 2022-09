Societatea de Transport Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea a sase vehicule supraetajate pentru traseul turistic, scrie Agerpres. Este vorba despre autobuze double deck rulate – second hand. Contractul va avea o durata de doua luni de la data semnarii. Valoarea totala estimata este de 360.000 de euro. In vederea evaluarii ofertelor, componenta financiara […] The post STB vrea autobuze ca in Londra pentru traseele turistice. Cat vor costa vehiculele supraetajate la mana a doua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .