- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca apa de la robinet este potabila și nu se transmite virusul prin ea. Edilul-șef mai spuns ca operatorii de salubrizare spala cu clor toate arterele rutiere, iar masuri speciale se iau și la Societatea de Transport București, unde sunt dezinfectatea zilnic…

- Primaria Municipiului București anunța ca toate instituțiile din subordine iși suspenda activitatea de relații cu publicul in contextul ultimelor cazuri COVID-19 și ca bucureștenii pot efectua plați online și pot obține informațiile necesare telefonic sau prin mail.Societatea de Transport…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a solicitat cresterea tarifului de calatorie la 2,5 lei, in conditiile in care actualul tarif nu a mai fost modificat de 11 ani, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, directorul general al STB, Andrei Creci.Directorul STB susține ca majorarea prețului…

- Incepand de azi, Societatea de Transport Bucuresti (STB) distribuie calatorilor masti medicale, intr-o incercare de a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din Bucuresti.

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi seara, pentru Mediafax, ca Gabriela Firea a ajuns sa puna gaj la ANAF cladirile și o parte din autobuzele Societații de Transport București (STB), Primaria Capitalei fiind in incapacitate de plata.”Gabriela Firea, care este un comunicator…

- Dupa ce “Adevarul” a publicat un material despre felul in care un autobuz Otokar, recent achizitionat de Primaria Capitalei pentru STB, s-a transformat, in cel mult un an de la intrarea pe traseele din Bucuresti, intr-o fumigena pe roti, Societatea de Transport Bucuresti a transmis o serie de precizari…

- In perioada Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, locuitorii judetului Vaslui pot beneficia de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca asigurata prin centre de permanenta, serviciul de ambulanta, unitatile de primiri urgente/camere de garda din cadrul spitalelor. Centrele de permanenta…