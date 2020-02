STB SA începe decontaminarea tuturor vehiculelor aflate în parcul circulant Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze.



"Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul vehiculelor, cu ajutorul unui atomizor, o ceata densa de decontaminare, pe baza unei substante speciale care distruge virusurile. Acest proces se va desfasura permanent si va cuprinde, etapizat, toate vehiculele", informeaza STB SA intr-un comunicat transmis AGERPRES.



