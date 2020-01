Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB) incepe, de vineri, sa distribuie maști medicale catre calatori, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din București, anunța instituția.„Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost confirmate…

- Liniile de tramvai 1, 10 și 41 vor funcționa toata noaptea de Revelion, fiind acoperite, astfel, cele mai solicitate zone din Capitala, informeaza Societatea de Transport București. Calatorii vor avea la dispoziție și autobuzele tuturor liniilor de noapte.„In noaptea de Revelion, STB SA va…

- "Regiunea Bucuresti - Ilfov este dintre regiunile bogate ale Europei, cred ca e pe locul noua la nivel european. Bugetul administratiilor Bucurestiului este un buget care concureaza cu bugetele multor ministere. Daca cineva risipeste banii publici, nimic nu-i poate da dreptul sa vina sa ceara bani…

- Desi apreciaza ca a fost nedreptatita de Primaria Capitalei, compania aradeana Astra Vagoane Calatori continua sa lupte pentru posibilitatea de a le furniza bucurestenilor 100 de tramvaie noi. Societatea de Transport Bucuresti (STB) SA are - potrivit celui mai recent raport de activitate -…