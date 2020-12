Stiri pe aceeasi tema

- SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL aduce la cunostința publicului faptul ca in perioada Sarbatorilor de iarna, piețele publice din Municipiul Tirgu Mureș vor fi inchise in perioada 25.12.2020 – 26.12.2020 și 01.01.2021 – 02.01.2021. "Pe aceasta cale uram tuturor targumureșenilor, colaboratori, utilizatori…

- (P) Ce industrii au succes in perioada Sarbatorilor de iarna? Am traversat cu toții un an dificil, de aceea, perioada Sarbatorilor de iarna vine ca o promisiune de veselie și o speranța ca lucrurile vor merge mai bine in lunile urmatoare. Este vremea în care oamenii încearcă să…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca, tinand cont de pandemia de COVID-19, recomanda cetatenilor reducerea deplasarilor in perioada sarbatorilor de iarna pentru a limita raspandirea noului coronavirus. ”As face o recomandare in calitate de cetatean. La randul meu, sunt si fiu si parinte si…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera la vanzare pentru sarbatorile de iarna din acest an 42.624 de Pomi de Craciun, majoritatea recoltați din culturi specializate in pepinierele silvice.

- Partiile de schi din Italia vor fi inchise pe intreaga perioada a Sarbatorilor de iarna, iar cei care merg la schi in alte țari vor sta in carantina – este una din prevederile noilor masuri care urmeaza sa intre in vigoare din 4 decembrie in Italia, anunța MEDIAFAX. Conform Corriere della…

- Transportatorul aerian de pasageri Blue Air a anuntat luni o campanie de reduceri de 30% pentru toate rezervarile la zboruri catre si dinspre destinatiile romanesti, inclusiv la zborurile interne din Romania, cu date de calatorie pana la 31 ianuarie 2021. Campania de reduceri a debutat luni si are loc…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta ‘ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului’, adica sarbatoarea ‘in si cu familia’. Intrebat intr-o conferinta de presa la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta "ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului", adica sarbatoare "in si cu familia". Intrebat intr-o…