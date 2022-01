STB pierde 4,8 milioane de lei în fiecare zi Romania a ajuns țara sindicaliștilor: deși Hotararea Tribunalului Bucuresti a stabilit ca greva angajatilor STB este ilegala, mișcarea de protest continua pe nervii bucureștenilor și in condițiile in care, din august, tarifele transportului public s-au majorat. Dupa cinci zile de greva, “situația financiara a Societatii de Transport Bucuresti este grav afectata, zi de zi s-au […] The post STB pierde 4,8 milioane de lei in fiecare zi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

