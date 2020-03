Stiri pe aceeasi tema

- Liniile de transport in comun din București vor funcționa cu un parc de vehicule redus cu pana la 25 la suta, incepand de luni, 23 martie, dar nu va suspenda sau desființa nicio linie de autobuz, troleibuz sau...

- Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze. "Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in…

- Societatea de Transport Bucuresti /STB/ a achizitionat 150.000 de masti medicale pentru a le distribui calatorilor care circula in mijloacele de transport in comun, cu preponderenta pe liniile care vin si duc la aeroport, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Andrei Creci, director general al Societatii…

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat desființarea a patru linii de autobuz, incepand cu 1 ianuarie 2020. Totodata, exista și trei linii regionale care nu vor mai fi operate de STB, urmand sa fie preluate de alt operator.

- Liniile de tramvai 1, 10 și 41 vor funcționa toata noaptea de Revelion, fiind acoperite, astfel, cele mai solicitate zone din Capitala, informeaza Societatea de Transport București. Calatorii vor avea la dispoziție și autobuzele tuturor liniilor de noapte.„In noaptea de Revelion, STB SA va…

- Liniile de transport public vor functiona cu programul adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie, informeaza marti Societatea de Transport Bucuresti (STB). In plus, pentru accesul publicului in siguranta la "Targul de Craciun Bucuresti", vehiculele liniilor care functioneaza in zona…

