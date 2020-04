Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a finalizarii lucrarilor de reabilitare ce s-au desfașurat pe Strada Rezervelor, incepȃnd de luni, autobuzele care circula pe liniile 138, 178 si 278 vor reveni la traseele de baza, anunța Societatea de Transport București (STB).Astfel, arata sursa citata, pe sensul spre terminalul…

- Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc redus Liniile de transport în comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pâna la 25%, începând de luni, 23 martie, dar nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz…

- Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 25%, incepand de luni, 23 martie, si nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB S.A.), intr-un comunicat transmis…

- Scaderea cererii numarului de bilete și creșterea numarului de neprezentari ale pasagerilor la imbarcare au determinat ca Blue Air sa anunțe miercuri reducerea capacitații de zbor, in și dinspre Italia, din luna martie și pana la inceputul lunii aprilie 2020, arata un comunicat al companiei. “Blue Air…

- Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze. "Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in…

- Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze. "Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul…

- Viitorul director operational al Ford, Jim Farley, si-a prezentat miercuri prioritatile pentru redresarea companiei, inclusiv reduceri de costuri si lansari de vehicule noi mai eficiente, intr-un an in care va lansa camioneta F-150 restilizata, transmite Reuters.Alte planuri cheie includ accelerarea…

- Societatea de Transport Bucuresti /STB/ a achizitionat 150.000 de masti medicale pentru a le distribui calatorilor care circula in mijloacele de transport in comun, cu preponderenta pe liniile care vin si duc la aeroport, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Andrei Creci, director general al Societatii…