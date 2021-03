Societatea de Transport Bucuresti (STB) mentine circulatia unui numar de 9 autobuze pe infrastructura caii de rulare a tramvaielor, potrivit unui comunicat remis vineri de compania de transport.



Decizia a fost luata in urma analizei efectuate vineri de STB impreuna cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, in vederea cresterii atractivitatii transportului public, se mentioneaza in comunicat.



Astfel, liniile de autobuz 135, 143, 182, 232, 243, 330, 682, R409 si R439 vor continua sa circule, pe anumite tronsoane, pe calea de rulare…