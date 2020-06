STB igienizează vehiculele din parcul propriu Societatea de Transport Bucuresti igienizeaza iși curața vehiculele din parcul propriu, sambata și duminica, iar de luni mijloacele de transport vor fi monitorizare pentru a se urmari daca este menținut aspectul. Potrivit unui comunicat transmis sambata de STB, acțiunea de curatenie si igienizare a vehiculelor face parte din campania inceputa inaintea declansarii epidemiei de coronavirus. Astfel, in weekend, 620 de angajati au mers in autobaze si depouri pentru a curata si igieniza mijloacele de transport din parcul STB SA. Pentru fiecare vehicul care va iesi in traseu, va fi aplicat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti igienizeaza și curața vehiculele din parcul propriu, sambata și duminica, iar de luni mijloacele de transport vor fi monitorizare pentru a se urmari daca este menținut...

- Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport București – STB SA, a inceput implementarea unui nou proiect prin care diversifica modalitațile de plata a calatoriei in mijloacele de transport in comun din București: plata cu cardul bancar contactless, direct in mijloacele de

- Societatea de Transport București (STB) va scoate in traseu, din 18 mai, toate autovehiculele din parcul auto circulant, anunța Primaria Capitalei. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 498 Accesul in mijloacele STB va fi insa limitat: calatorii vor putea ocupa numarul de scaune din…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Noi reguli pentru calatoria cu mijloacele de transport in comun sunt anuntate in Bucuresti. Societatea de Transport Bucuresti va scoate pe traseu, din 18 mai, toate masinile din parcul propriu, potrivit Primariei Capitalei. „Primaria Capitalei anunta ca din 18 mai Societatea…

- Societatea de Transport București (STB) va scoate, din 18 mai, dupa relaxarea restricțiilor de circulație, pe traseu toate mașinile din parcul propriu. Pentru protecția calatorilor, societatea recomanda protejarea nasului și gurii cu maști și a ochilor cu ochelari, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Societatea de Transport București va scoate in traseu, din 18 mai, toate tramvaiele,autobuzele și troleibuzele din parcul auto, insa accesul in mijloacele detransport va fi limitat, doar cat sa fie ocupate toate locurile pe scaune, iardistanța dintre oameni, in picioare, sa fie de un metru și jumatate.Primaria…

- Primaria Capitalei anunta ca din 18 mai Societatea de Transport Bucuresti va scoate in traseu toate autovehiculele din parcul auto circulant, astfel ca transportul in comun va functiona la capacitate maxima. Toate vehiculele sunt dezinfectate cu substante care distrug virusurile. STB dezinfecteaza si…

- Angajații trimiși in șomaj tehnic nu sunt șoferi sau vatmani, ci personal TESA, a explicat viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Societatea de Transport București va trimite in șomaj tehnic circa 2.000 de angajați, a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Acesta…