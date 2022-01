Stiri pe aceeasi tema

- ”Am luat urmatoarele masuri: am notificat toti angajatii vis-a-vis de indeplinirea atributiilor de serviciu. Am formulat plangeri penale impotriva celor care au declansat aceasta greva ilegala. Aplicam cu fermitate tot ceea ce este scris in Codul Muncii si in contractul colectiv de munca impotriva angajatilor…

- O parte din angajații Serviciului de Transport București (STB) care inca se afla in greva, pentru a patra zi consecutiva, sunt deja audiați de Poliție. S-au facut plangeri penale pe numele greviștilor. La ora actuala, cațiva dintre angajații STB care au blocat transportul in comun din București și au…

- Oficiali ai Parchetului au declarat pentru Agerpres ca a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari in rem, cu privire la declararea grevei de catre organizatori cu incalcarea prevederilor legale, respectiv a art.191 din Legea 62/2011.Ancheta a fost demarata in urma unei sesizari primite…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…

- Angajații STB, societatea de transport public din București, au intrat joi dimineața in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor privind creșterile salariale nu au fost soluționate.”Ca urmare a protestului ilegal al unor salariați din cadrul STB SA la indemnul reprezentanților Sindicatului…