Societatea de Transport Bucuresti (STB) analizeaza posibilitatea infiintarii unei noi autobaze in jumatatea de nord a Capitalei, care sa gestioneze liniile necesare pentru aceasta parte a Regiunii Bucuresti-Ilfov, in urma deciziei de relocare a Autobazei Pipera pentru construirea viitorului Spital Metropolitan.



"Decizia de relocare a Autobazei Pipera are o vechime de peste 1 an si a fost adoptata in contextul realizarii, in zona, a unei investitii de interes public: construirea viitorului Spital Metropolitan, obiectiv de o deosebita importanta pentru toti locuitorii Capitalei. Pentru…