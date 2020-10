STB amână suspendarea liniei de tramvai 41, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile Societatea de Transport Bucuresti (STB) amana suspendarea liniei de tramvai 41, programata initial sa inceapa miercuri, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, au declarat marti, pentru AGERPRES, reprezentantii STB, precizand ca vor reveni ulterior cu un comunicat de presa. Potrivit surselor citate, suspendarea va avea loc in functie de conditiile meteo. Anterior, tot marti, societatea a anuntat ca linia 41 de tramvai va fi suspendata in perioada 14-18 octombrie si va fi inlocuita cu linia de autobuze naveta 641, in vederea executarii unor lucrari la magistrala M5 de metrou. "STB SA va suspenda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

