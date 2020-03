Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti - STB SA si-a suspendat pentru o saptamana activitatea de relatii cu publicul, incepand de miercuri, 11 martie, ora 12:00, accesul publicului fiind restrictionat in toate cladirile administrate de societate, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al STB…

- Bucurestenii pot efectua plati online si se pot adresa in continuare institutiilor respective telefonic sau in format electronic, pe mail sau prin intermediul formularelor de contact de pe site Societatea de Transport Bucuresti, Compania Municipala Termoenergetica, Compania Municipala Imobiliara Bucuresti,…

- Primaria Municipiului București anunța ca toate instituțiile din subordine iși suspenda activitatea de relații cu publicul in contextul ultimelor cazuri COVID-19 și ca bucureștenii pot efectua plați online și pot obține informațiile necesare telefonic sau prin mail.Societatea de Transport…

- Societatea comerciala ADP Sector 4 si-a suspendat activitatea, iar angajatii au fost trimisi acasa dupa ce un angajat al firmei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Sotia barbatului, care are biroul in sediul central al ADP sector 4, a intrat in contact cu 120 de angajati. Nora barbatului lucreaza la…

- Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze. "Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul…

- Societatea de Transport București incepe de astazi sa distribuie maști medicale catre calatori, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din București.

- STB va cumpara maști sanitare, care vor fi imparțite calatorilor in autobuze și tramvaie, pentru a preveni raspandirea virusului gripal, a anunțat luni directorul STB, Andrei Creci.„Ca și anul trecut Societatea de Transport București va achiziționa servicii de dezinsecție și dezinfectarea…

- Liniile de transport public vor functiona cu programul adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB). In plus, pentru accesul publicului...