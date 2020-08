STB a primit încă 30 de autobuze hibrid Mercedes-Benz Societatea de Transport București va putea utiliza in urmatoarele zile 57 dintre cele 130 de autobuze Citaro Hybrid comandate companiei Mercedes-Benz. Iata pe ce linii vor circula. Primaria Municipiului București (PMB) a anunțat astazi ca Mercedes-Benz a livrat ince 30 de autobuze Citaro Hybrid Societații de Tranport București (STB). Odata ced acestea vor intra in circulație, flota de autobuze hibrid a Bucureștiului va urca la 57 de unitați. Conform PMB, „primele autobuze hibrid sosite in Capitala circula deja pe liniile 131 și 105, iar cele recepționate acum vor intra de saptamana viitoare pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a susținut ca a caștigat 80% din voturi la alegerile prezidențiale, a avut loc cel mai mare protest, transmite The Guardian . Zeci de mii de belaruși s-au adunat in Capitala, dar și in alte orașe pentru „Marșul Libertații”. Aceștia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala. "Sa fii parlamentar, sa te pregatesti pentru campania…

- Cum arata autobuzele hibrid Mercedes Citaro, care au inceput sa circule in Bucuresti Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au inceput deja sa circule in Bucuresti, pe traseul liniei 131, potrivit unui comunicat al Societatii de Transport Bucuresti. Astfel, noile vehicule vor tranzita zona centrală…

- Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au inceput sa circule in Bucuresti, pe traseul liniei 131, potrivit primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. "Premiera nationala! Azi a intrat pe traseu, pe arterele din Bucuresti, primul lot de autobuze hybrid Mercedes Citaro! Asa cum am promis, continuam…

- Autobuzele, ultramoderne, sunt prevazute cu functii special destinate persoanelor cu dizabilitati, au instalatie de climatizare, prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile, precum si un sistem informatic performant care permite furnizarea informatiilor despre calatorie pasagerilor,…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, continuam sa modernizam parcul auto STB cu autovehicule ultramoderne si nepoluante! Pe langa cele 400 de autobuze Euro 6 aflate in trafic, incepand de astazi, 7 iulie 2020, primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro, din cele 130 achizitionate cu…

- Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au inceput deja sa circule in Bucuresti, pe traseul liniei 131, potrivit unui comunicat al Societatii de Transport Bucuresti, remis, marti, AGERPRES. Astfel, noile vehicule vor tranzita zona centrala a Capitalei, respectiv Piata Romana, Calea Dorobanti,…

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta,duminica, un ”proiect in premiera nationala”, respectiv transformarea a 600 de vehicule vechi ale STB in autobuze cu gaz natural comprimat, cu norma de poluare euro 6, si troleibuze. Proiectul este estimat la 150 milioane de euro.”Proiect in premiera…