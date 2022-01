Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al STB, Adrian Crit, a anuntat, luni, ca s-a demarat procedura de angajare de soferi de autobuz, selectia urmand sa fie mai atenta. Acesta a precizat ca au fost formulate plangeri penale pentru cei care au declansat greva, iar societatea este in imposibilitatea de a plati salariile.…

- Societatea de Transport București (STB) a intrat, vineri, in a treia zi de greva, dupa ce negocierile cu primarul Capitalei, Nicușor Dan au eșuat. Potrivit directorului general al STB, Adrian Crit, sambata dimineața, la prima ora, au iesit pe traseu doar cateva tramvaie si autobuze. Negocierile de seara…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, ca este “foarte grav” si “inadmisibil” sa fie ignorata decizia instantei de suspendare a grevei de la Societatea de Transport Bucuresti, sustinand ca “toata lumea sa taca din gura si sa puna in aplicare deciziile Justitiei”. “Foarte grav, pentru…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa-si reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, au anunțat, joi seara, reprezentanții Societații de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti,…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Prefectura Capitalei a anuntat, joi dimineața, o serie de masuri, in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti. Au fost suplimentate efectivele de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, dar și echipajele de politie rutiera. Conform Prefecturii Capitalei, in aceasta dimineata,…

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca a inceput procedura de achiziție publica pentru serviciul de plata cu cardul bancar de tip contactless direct la validatoarele ce se vor instala pe circa 1000 de mijloace de transport. Noul sistem ajuta la plata calatoriei cu orice card bancar contacless,…