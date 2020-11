Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a desfasurat sambata si duminica un program de igienizare si dezinfectare a unui numar de 736 de vehicule din parcul circulant, se mentioneaza intr-un comunicat remis duminica de compania de transport public, anunța AGERPRES. In acest program au fost…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca a facut o vizita la Societatea de Transport Bucuresti, unde s-au analizat masurile de protejarea a calatorilor, in contextul pandemiei, fiind discutii despre numarul mediu de calatori pe linii si pe ore, dezinfectia in mijloacele de transport in comun, purtarea…

- Societatea de Transport Bucuresti a anunțat, intr-un comunicat de presa, cum va fi deviata circulația pe linia tramvaiului 41, care va fi suspendata in perioada 21 - 25 octombrie, pentru a permite Metrorex sa execute o serie de lucrari in scopul finalizarii pasajului pietonal de la statia de metrou…

- UPDATE Societatea de Transport București amana suspendarea liniei de tramvai 41, programata inițial sa inceapa miercuri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au declarat marți reprezentanții STB, precizand ca vor reveni ulterior cu un comunicat de presa. Potrivit surselor citate, suspendarea va…

- Pe fondul unei dezvoltari urbane in zona de nord a Capitalei, Societatea de Transport București STB SA inființeaza, incepand cu data de 20.09.2020, linia de autobuz 231 (cu 5 autobuze in zi de lucru, respectiv 3 in zi de sarbatoare).Aceasta va funcționa intre noul terminal „Cartier Henri Coanda”…

- UPDATE ORA 18.20 Circulatia tramvaielor liniei 41 a fost reluata la ora 17:45, dupa 108 minute de blocaj, informeaza Societatea de Transport Bucuresti. Circulatia tramvaielor liniei 41 a fost blocata, incepand cu ora 15:57 pe Soseaua Virtutii, inainte de statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea, din…

- Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucuresti, continua proiectul de fluidizare a traficului si extinde banda unica pentru circulatia autobuzelor pe linia de tramvai. Astfel, incepand de sambata, 12 septembrie, autobuzele liniei 232 vor circula pe calea de rulare a tramvaielor de pe Soseaua…

- Societatea de Transport Bucuresti desfasoara in acest weekend (29-30 august a.c.) inca o actiune de curațare si igienizare a vehiculelor, care face parte din campania inceputa inaintea declansarii pandemiei de coronavirus. Astfel, sambata si duminica, peste 400 de angajati s-au mobilizat in autobaze…