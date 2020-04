Activitatea a fost suspendata pentru 20% dintre angajatii Societatii de Transport Bucuresti, in timp ce pentru restul, cu exceptia conducatorilor de vehicule, timpul de lucru a fost redus la 80%, a anuntat compania printr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. "Ca urmare a restrangerii activitatii prin diminuarea parcului de vehicule cu pana la 40%, STB SA a luat masura reducerii de personal in mod corespunzator. Decizia a fost luata in urma consultarii sindicatelor care reprezinta aproape 10.000 din cei 11.000 de angajati ai STB SA. Astfel, circa 20% din salariati se afla in suspendarea activitatii,…