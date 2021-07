Statutul PNL calcă democrația în picioare. „A fost democrația interzisă?” Amenințarea cu excluderea din partid, in cazul parlamentarilor liberali care ar fi votat la moțiunea de cenzura, reprezinta o incalcare clara a mandatului primit de parlamentari din partea cetațenilor. Mai mult, democrația este practic interzisa prin statutul unui partid politic, afirma Dan Voiculescu, cu referire la prezența liberalilor la dezbaterile pentru moțiune, fara a vota […] The post Statutul PNL calca democrația in picioare. „A fost democrația interzisa?” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

