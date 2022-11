Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul pentru lemne de foc va fi modificat. Nicolae Ciuca: vom lua masuri de corectare Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca plafonul impus la lemnele de foc va fi „corectat” și recunoaște ca cel stabilit de Guvern „nu e conform cu realitatea”. „La nivelul Ministerului Mediului s-a facut o…

- Combaterea sederii ilegale ramane in continuare o prioritate a politistilor de imigrari din Constanta. Cinci barbati din Turcia au fost depistati in situatii ilegale. La data de 19 octombrie a.c., politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta au desfasurat o actiune…

- Primarul din Pitesti, Cristian Gentea, anunta, marti, ca au fost remediate toate situatiile punctuale in care copiii invatau in sali de clasa neincalzite. ”Vom monitoriza cu atentie cum se asigura conditiile termice in unitatile de invatamant”, a transmis primarul, facand apel la directorii de unitati…

- SUA au impus vineri sancțiuni drastice Rusiei pentru anexarea declarata a unei parți a Ucrainei, vizand sute de oameni și companii, inclusiv pe cei din complexul militar-industrial al Rusiei și pe membri ai legislativului, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii galateni au aplicat peste 480 de sanctiuni contraventionale in numai patru ore, in cadrul unei actiuni pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere desfasurata pe raza a trei judete, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Ce obligații vor avea parinții care muncesc in strainatate. Masuri pentru copiii din familii vulnerabile Proiectul care priveste infiintarea unui observator national al copiilor, prevazut de legea prevenirii separarii copilului de familie, va fi finalizat in aproximativ doua saptamani si va fi prezentat…

- La Breaza exista un regulament pentru buna gospodarire și infrumusețare a localitații, act normativ care in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Breaza de la finalul lunii august a fost modificat cu masuri și sancțiuni mai drastice pentru menținerea curațeniei.