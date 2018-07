Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie 2017, in conformitate cu Legea 153 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, salariile angajaților din primarii au fost majorate considerabil. Legea a stabilit condițiile și coeficienții, iar consiliile locale au aprobat noile salarii. La Campina, pe 27 iulie 2017, Consiliul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea sa se pronunte joi in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile la Legea administratiei publice locale si Statutul alesilor locali, scrie Agerpres. Pe 9 mai, CCR amana pentru data de 31 mai solutionarea sesizarii. Presedintele…

- Reprezentanți ai administrației publice locale s-au intalnit miercuri, 9 mai, la Primaria Zalau, cu Marcel Boloș și alți reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regionala Nord Vest. In comunicatul municipalitații se arata: “Obiectivul administrației locale este de a valorifica finanțarea investițiilor…

