Statutul de ”aeroport internațional”, pierdut de Aeroportul ”Transilvania”?!? Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au publicat, in data de 20 ianuarie 2022, pe pagina web a instituției, www.mfinante.gov.ro, in dezbatere publica, un proiect de hotarare privind organizarea și funcționarea Autoritații Vamale din Romania. In cazul in care actul normativ va fi adoptat in formula propusa, mai multe birouri vamale de frontiera, printre care și cel … Post-ul Statutul de "... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de pasageri pe cele 16 aeroporturi din Romania a crescut anul trecut, fața de 2020 cu 56% și a ajuns la un numar total de 11,2 milioane de pasageri transportați, arata datele Asociației Aeroporturilor din Romania. Cifra este redusa fața traficul inregistrat inainte de pandemie, cand doar la…

- Pe langa investitiile din Ungaria, Guvernul ungar va continua sa sprijine dezvoltarea infrastructurii sportive in Transilvania si in Tinutul Secuiesc, a anuntat, joi, Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, dupa ce l-a primit la Budapesta pe Eduard Novak, ministrul…

- Noul operator aerian din Basarabia a eliminat din sistemul sau de rezervari trei destinații de pe Aeroportul "Transilvania" Targu Mureș, alaturi de alte curse de la Baia Mare, Cluj-Napoca și Satu Mare. Compania a scos din sistemul de rezervari, la inceputul lunii, zborurile dintre Targu Mureș și Milano…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 29 decembrie, intr-o ședința extraordinara de indata, modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Județean Mureș nr. 118/29 iulie 2021 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații operatorilor aerieni in contextul crizei economice generate…

- In opinia lui Laszlo Tokes, oprirea declinului populatiei Romaniei este deopotriva in interesul romanilor si al maghiarilor. Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT) a abordat tema joi seara, in cadrul unei conferinte care s-a concentrat pe apropiatul recensamant din Romania…

- Ungaria trimite 40 de aparate de ventilatie mecanica, 1 650 de masti de respiratie non-invazive si 3 000 de cutii de favipiravir in 20 de spitale din Romania, indeosebi din Transilvania, pentru a contribui la gestionarea cu succes a epidemiei in Romania, a declarat, joi, ministrul ungar al Afacerilor…

- Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania pentru a ajuta aceasta tara sa gestioneze epidemia de COVID-19, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Majoritatea spitalelor de…

- Puțini știu ca județul Mureș are pe harta unul dintre cele mai frumoase castele din Romania. Se spune ca este și cel mai frumos exemplar din Transilvania al arhitecturii renascentiste de locuire și aparare. Satul Criș, unde ajungi din Daneș, de pe drumul care leaga Sighișoara de Mediaș, a fost cunoscut…