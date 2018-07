"A fost votata o propunere in Biroul Politic National. Este o propunere care urmareste o mai buna capacitate pentru Biroul Executiv de a putea imbunatati performanta electorala a partidului, mai ales in acele filiale in care, in mod evident, nu se respecta deciziile partidului, campaniile nationale sau nu isi ating obiectivele electorale. Nu este modificat statutul. Doar s-a votat o modificare a statutului", a spus Orban la Parlament.



Intrebat despre faptul ca presedintele PNL sector 3, Florin Alexe, a cerut renumararea voturilor in cazul acestei decizii, Orban a raspuns: "Este dreptul…