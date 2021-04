Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul Western Australia au indemnat locuitorii din zonele costiere centrale sa se adaposteasca sau sa paraseasca regiunea, sambata, in contextul apropierii ciclonului Seroja de tarmurile din Mid West, ferite de obicei de astfel de fenomene meteorologice, relateaza Reuters potrivit…

- Rusia lucreaza la un program prin care va oferi persoanelor din strainatate sansa de a se vaccina in Rusia impotriva Covid-19 cu vaccinul Sputnik V, incepand din luna iulie, a anuntat contul oficial de Twitter al vaccinului, transmite Reuters. Autoritatile au fost pana acum sceptice cu privire…

- India a raportat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 dupa 20 septembrie 2020. Autoritatile au anuntat sambata 89.129 de cazuri, relateaza Reuters. De asemenea, s-au inregistrat 714 decese, cel mai mare numar din 21 octombrie 2020, scrie news.ro. Vineri seara, autoritatile au…

- Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care va celebra Paștele, respectiv 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere a numarului de cazuri și spitalizari.…

- Autoritațile din Thailanda au precizat ca pregatesc masuri de relaxare a restricțiilor pentru calatorii vaccinați impotriva COVID-19, au declarat miercuri inalți oficiali, potrivit Reuters. Masurile...

- Locuitorii de pe insulele izolate grecesti au fost vaccinati anti-COVID19 in aceasta saptamana dupa ce guvernul elen a extins campania de inoculare pentru a include sate foarte mici, unele cu nu mai mult de cateva zeci de locuitori, relateaza vineri Reuters potrivit Agerpres. Multe dintre insule…

- Strada Nicolae Titulescu din sectorul Botanica al Capitalei abunda in anexe construite ilegal. Locuitorii din zona sustin ca au sesizat de mai multe ori autoritatile, insa, deocamdata, totul ramane neschimbat.

- Ramașițe umane și resturi ale avionului prabușit in Indonezia au fost gasite in zona in care aparatul de zbor s-a prabușit. La bord se aflau 62 de persoane. Deschide galeria foto pentru a vedea imagini din timpul misiunii de cautare a avionului Zborul 182 al companiei Sriwijaya Air se indrepta din Jakarta…