- Tatal premierului Nicolae Ciuca a murit miercuri, 12 aprilie. Ședința de guvern programata pentru ora 14.00 va avea loc coform programului anunțat, insa nu vor fi susținute declarații de presa. Gheorghe Ciuca, tatal lui Nicolae Ciuca a fost subofiter in Armata. A iesit la pensie cu gradul de plutonier…

- Statul vrea sa faca economii de 20 de miliarde de lei. Asta inseamna o ajustarea a cheltuielilor, insa ministrul Finantelor a dat asigurari ca nu va fi vorba de noi taxe sau reduceri salariale pentru angajatii de la stat. Liderii Coalitiei cauta forma pe care sa o aplice de la 1 Mai.

- Guvernul trebuie sa taie 20 de miliarde de lei din cheltuielile publice pentru ca incasarile din primele luni ale anului au fost mai mici decat estimarile. Chiar ministrul Finanțelor a facut acest anunț, dupa discuțiile din ultima ședința a Coaliției.

- Prevederile despre salarizarea cadrelor didactice și alte prevederi care au legatura cu salarizarea sau premierea profesorilor vor fi eliminate din proiectele legilor Educației, conform surselor Edupedu.ro. Informațiile au fost confirmate de Ligia Deca, in briefingul de la Palatul Victoria, la scurt…

- Statul e pe cale sa dețina propria companie de asigurari. Adrian Caciu a cerut CEC ca intr-o luna sa se autorizeze la ASF. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca este de acord ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. „Nu…

- Statul iși propune sa investeasca in sectorul agricol trei miliarde de lei pina in anul 2030. O prevedere in acest sens se regasește in Strategia Naționala de Dezvoltare Agricola și Rurala 2023-20330, aprobata de Guvern, transmite ipn. In urma excluderii barierelor birocratice, a creșterii valorii adaugate…

- Mai mulți miniștri au fost convocați dis-de-dimineața la Președinție. Intrebați despre zvonurile privind remanierile la Guvern, aceștia nu comenteaza și nu cunosc motivul convocarii ședinței.

- In ședința de Guvern de joi s-a adus in discuție tragedia de la Cariera Jilț Sud, accidentul soldat cu trei decese și ranirea mai multor persoane. La un moment dat, la inceputul ședinței, premierul i-a dat o replica ministrului Energiei, membru al PNL, partidul pe care-l conduce Ciuca. „Este un pic…