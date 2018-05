Statul vrea sa ofere imprumuturi fara dobanda pentru educatie! Cum pot accesa tinerii programul Desi multi spun ca este o masura buna pentru cei cu venituri modeste, riscul este sa se ajunga la o explozie a creditelor pe piata, dar si la majorarea taxelor pentru unele programe de studii. Cheltuielile eligibile pentru programul "Investeste in tine!" sunt legat de domeniile educatie, cultura, sport sanatate, dar si locuinte. Mai exact, un astfel de credit se poate lua pentru plata studiilor de specializare, pentru plata chiriei sau pentru plata unor servicii medicale pe care statul nu le acopera in prezent. Ce conditii trebuie sa indeplineasca posibilii ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

