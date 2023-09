Statul vrea să fiscalizeze nunțile și botezurile. „Darul” poate fi taxat cu 70% Statul pare sa nu renunțe la taxarea „banilor negri” proveniți din nunți și botezuri, in ciuda numeroaselor incercari eșuate din ultimii aproximativ 15 ani. Ultima astfel de tentativa a avut loc in luna octombrie 2018, cand ANAF a inceput sa trimita tinerilor casatoriti solicitari ca acestia sa declare ce relatii economice au avut cu PFA, firme sau persoane fizice care le-au furnizat servicii de fotografie, muzica pentru petrecere si restaurant. Fiscul solicita atunci nume de persoane/firme, numere de telefon, adrese si intermediari, sub sancțiunea unor amenzi de pana la 5.000 lei pentru neconformare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri fiscale avute in vedere de Guvern prevad o serie de modificari importante, printre care și cea cu privire la termenul in care pot fi platite la jumatate amenzile. Astfel, conform noilor prevederi avute in vedere de Guvern, aceasta posibilitate dispare pur și simplu pentru anumiți contribuabili,…

- Noi taxe, impozite și restructurari in sistemul bugetar: Guvernul a publicat forma finala a Legii privind masurile fiscale Noi taxe, impozite și restructurari in sistemul bugetar: Guvernul a publicat forma finala a Legii privind masurile fiscale Legea privind noile masuri fiscale a fost publicata in…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor desființa 200.000 de posturi in sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața…

- Guvernul si-a propus sa definitiveze Legea privind reducerea cheltuielilor bugetare si combaterea evaziunii fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament. De asemenea, vor fi finalizate si Ordonantele de Urgenta care vor sustine aplicarea acestui act normativ. Documentele…

- La finalul vacanței judecatorești toate cele cinci instanțe de judecata din județul Neamț funcționeaza la capacitate maxima, iar judecatorii au renunțat la proteste. Cu incepere din 5 septembrie acțiunile revendicative au incetat la Judecatoria Targu Neamț și instanța similara de la Roman, iar de pe…

- Guvernul Romaniei, a transmis o informare de presa privind proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 18 august 2023 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286 2009 privind Codul penal PROIECTE DE ORDONANTE PROIECT DE ORDONANTA…

- Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor, pe tema reducerilor bugetare, ca sunt peste 50 de masuri care vor fi luate prin OUG care se pregateste. ”Vorbim de prima reforma reala in sistemul bugetar”, a precizat premierul. ”Sunt peste 50 de masuri (…) ele au fost…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 iulie 2023, mai multe decrete printre care si unul care vizeaza procesul electoral.Este vorba despre decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 115 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice…