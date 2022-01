Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie, Comisia Europeana a demarat prima misiune oficiala pentru monitorizarea jaloanelor si tintelor asumate de Romania in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in cadrul caruia MIPE, impreuna cu coordonatorii de reforme si investitii, a prezentat stadiul indeplinirii obiectivelor,…

- Responsabilitatea indeplinirii jaloanelor si tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta care stau la baza tragerii transelor in cadrul imprumutului revine ministerelor (entitatilor) responsabile de implementarea reformelor si/sau a componentelor aferente reformelor, potrivit…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a transmis, joi, printr-un punct de vedere oficial, ca nu exista nicio dispozitie specifica in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023, acest pan…

- Sperantele privind accelerarea digitalizarii in Romania sunt foarte mari, impulsionate de pandemie si de focusul pus pe digitalizare in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat marti Iulian Stanciu, presedinte executiv al companiei eMag. "Sperantele privind accelerarea…

- ”Ministrul Finantelor, dl Adrian Caciu, a semnat ieri, 26 noiembrie 2021, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Imprumutul va fi folosit pentru finantarea deficitului bugetului de stat…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind contributia financiara nerambursabila si Acordul de imprumut dintre Comisia Europeana si Romania."Prin…

- Guvernul Nicolae Ciuca isi asuma, prin programul de guvernare depus sambata la Parlament, accelerarea absorbtiei fondurilor europene pe care Romania le are la dispozitie atat prin PNRR, cat si in baza exercitiului financiar 2021-2027. In acest sens, in documentul programatic sunt prevazute termene clare…

- Romania ar putea face prima cerere de plata pentru intreaga cofinantare din Planul National de Redresare si Rezilienta in 28 octombrie, cand urmeaza ca primeasca aprobarea pentru PNRR la reuniunea Consiliului de Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), a declarat marti, ministrul propus al Investitiilor…