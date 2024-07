Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern din 28 iunie 2024 a fost aprobata Ordonanța de Urgența a Guvernului privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale și a unor instituții aflate in subordinea acestuia. Prezentul act normativ este o inițiativa a Ministerului Agriculturii…

- Jandarmii din Dambovița au desfașurat acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de pescuit ilegal in lacuri din mai multe localitați. In urma acestor acțiuni, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, inclusiv avertismente și amenzi in valoare totala de 2.550 lei. Aceste sancțiuni au fost…

- Pentru unele firme, obținerea avizelor de la Agenția pentru Protecția Mediului nu mai este nici macar o formalitate, apucandu-se de lucrari inainte sa intrebe instituția daca se poate. APM a prins in ultima vreme mai multe firme care au cerut avizele necesare abia dupa ce s-au apucat de lucrari la obiectivele…

- Corina Martin, Secretar General al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania si Presedinte de onoare RESTO Constanta, a prezentat si dezbatut problemele majore intampinate pe Litoral, in cadrul unei intalniri organizate la Mamaia cu premierul Marcel Ciolacu si alti membri ai Guvernului.Printre…

- Black Sea Oil&Gas (BSOG), alaturi de partenerii sai Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia, concesionari ai perimetrului offshore de gaze naturale Midia, au dat in judecata statul dupa majorarea cotelor de redevența impusa de Guvernul Romaniei. Modificarea, care a intrat in vigoare in toamna…

- Guvernul a convocat marți, 9 aprilie, o ședința speciala in regim online in care a adoptat OUG care prevede, printre altele, ca bolnavii de cancer si ingrijitorii lor, persoanele cu boli grave - HIV/SIDA, TBC sau cardiovasculare -, pacientii cu arsuri grave si urgentele medico-chirurgicale in care viata…

- "Introducem azi prin ordonanta de urgenta scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, al gravidelor, al pacientilor cu afectiuni oncologice si al cazurilor de urgenta", a declarat Ciolacu.El a adaugat ca, prin acelasi proiect,…

- In conformitate cu prevederile art. 17 alin. 8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293 2008 si art. 13 alin. 1 si alin. 2 din Hotararea nr. 2 2008 privind aprobarea Regulamentului…