Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi principalele masuri econonomice in contextul pandemiei de coronavirus adoptate in ședința de guvern care s-a incheiat miercuri noaptea la ora 3:00, printre acestea numarandu-se plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai…

- Guvernul a decis sa plateasca 75% din salariile angajatilor firmelor care sunt afectate de criza economica generata de pandemie. Masura este menita sa salveze slujbele angajatilor din turism, ale celor din servicii si alimentatie public

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care iși inchid activiatea, insa nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De asemenea, crește plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri cu 5 miliarde de lei, credite garantate de stat…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara, care este de 5.429 lei.Seful Executivului a explicat ca sunt doua categorii de companii care și-au trimis…

- Orban: Guvernul va asigura plațile pentru șomajul tehnic. Am majorat prin OUG plafonul de garantare a creditelor pentru IMM Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca Guvernul a adoptat o HG prin care a suplimentat bugetul Ministerul Sanatatii cu 42 de milioane de lei si ca a fost majorat plafonul de…

- Cițu: Statul poate suporta 2 luni somajul tehnic la companiile afectate. Cea mai buna masura pentru iesirea din criza declansata de coronavirus este sa asiguram lichiditate in piața Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca statul poate suporta, pentru doua luni, plata șomajului tehnic pentru…

- Premierul Ludovic Orban avorbit, inaintea ședinței de Guvern, despre masurile luate in economie, in perioada epidemiei de coronavirus."Adoptam un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim cu mare atenție evoluția economiilor de la nivel european…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, ca guvernul va adopta in ședința de joi o ordonanța de urgența pentru a amana termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii. Prorogarea va fi pana la data primei rectificari bugetare, dupa 1 iulie.