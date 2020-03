Statul va deconta 300 de lei pe zi pentru fiecare om aflat în carantină pentru coronavirus Ministerul Sanatații a publicat un proiect de ordin care prevede decontarea cheltuielilor pe perioada carantinei, in contextul evolutiei COVID-19 in tara noastra. Astfel, pentru doua saptamani, bugetul instituției va fi suplimentat cu 42 de milioane de lei ca sa asigure transferurile catre bugetele locale pentru asigurarea a cel puțin 4.200 de lei pentru fiecare om The post Statul va deconta 300 de lei pe zi pentru fiecare om aflat in carantina pentru coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

