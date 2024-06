Statul va asigura servicii medicale pentru terapia durerii. Ce prevede noul act normativ

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, luni, un proiect de lege potrivit caruia asiguratii au dreptul si la servicii medicale pentru terapia durerii.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea dreptului asiguratului la servicii medicale pentru terapia durerii, respectiv ansamblul de servicii…

- Proiectul de lege care introduce „terapiei durerii” in categoria de drepturi ale pacientilor a primit avizul Comisiei pentru sanatate a Senatului Romaniei, cu unanimitate de voturi. Senatoarea Nicoleta Pauliuc, inițiatoarea proiectului, transmite ca actul normativ defineste serviciile medicale pentru…

