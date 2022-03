Stiri pe aceeasi tema

- Nicio tehnologie la care statul nu este proprietar, nici cele gratuite open-source nu vor putea fi folosite in viitorul cloud-guvernamental și vor bloca tot acest proiect, daca Guvernul va adopta in forma actuala Ordonanța de Urgența menita sa creeze aceasta infrastructura IT finanțata cu 500 milioane…

- Ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru crearea Cloud-ului guvernamental, o infrastructura IT care ar informatiza relația dintre cetațeni și stat, cu o finanțare de peste 500 milioane de euro din PNRR, este criticata chiar de Ciprian Teleman, fostul ministru USR al Digitalizarii, care a coordonat…

- Noile prevederi incluse in Ordonanța de Urgența au fost publicate in Monitorul Oficial. Cum arata noile tarife? maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar este mai mic sau egal cu 100 kWhde maximum 0,8 lei/kWh, in cazul clientilor casnici al caror consum…

- Ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru crearea Cloud-ului guvernamental, o infrastructura IT care ar informatiza relația dintre cetațeni și stat, cu o finanțare de 375 milioane de euro din PNRR, este o inițiativa nociva, care ar da control absolut și discreționar SRI și STS la datele cetațenilor…

- Completarea formularului electronic la intrarea in Romania (PLF) nu mai este obligatorie odata cu intrarea in vigoare a OUG care elimina aceasta obligativitate, ca urmare a publicarii actului normativ in Monitorul Oficial. Guvernul a avertizat, insa, ca alte state au inca formularul in vigoare, iar…

- Guvernul a transmis, marti, dupa decizia CCR referitoare la portul mastii in spatiile deschise, ca se asteapta motivarea hotararii s se vor lua masuri in functie de aceasta. La randul sau, Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat ca decizia nu se aplica incepand de astazi, ci doar dupa publicarea…

- Pe 27 ianuarie a fost adoptata Ordonanța nr. 1 a guvernului care modifica Ordonanța nr. 195/2002 -Codul Rutier, in primul rand prin introducerea a trei elemente de noutate: definirea comportamentului agresiv in trafic, cursurile de conducere defensiva și introducerea unui nou prag de viteza de peste…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a demis pe Nicolae-Radu Chiurtu din funcția de secretar general al Ministerului Energiei, din cauza unei erori in redactarea actului normativ care stabilește noile plafoane la gaze naturale. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. „La data intrarii in vigoare a prezentei…