Statul ungar preia clinici de fertilizare in vitro pentru a spori natalitatea Guvernul ungar a preluat sase clinici private de fertilizare in vitro si a sporit finantarea pentru a face tratamentele accesibile pentru tot mai multe cupluri, in cadrul unui program de oprire a declinului numeric al populatiei, a anuntat executivul de la Budapesta, relateaza agentia Reuters. Premierul Viktor Orban a facut o prioritate din sporirea natalitatii si a acordat stimulente menite sa incurajeze cuplurile sa faca mai multi copii, precum scutiri de taxe sau imprumuturi subventionate, astfel incat pe termen lung Ungaria sa nu ajunga sa-si acopere deficitul de forta de munca prin imigratie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a transmis joi ca are o serie de condiții inainte de a putea aproba Acordul verde european, inclusiv cerand ca Blocul comunitar sa recunoasca faptul ca energia nucleara va ajuta la combaterea schimbarilor climatice, potrivit agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ungaria nu va mai participa anul viitor la concursul Eurovision, decizia venind pe fondul speculațiilor potrivit carora Budapesta vrea sa se retraga deoarece considera ca aceasta competiție este ...

- Guvernul de la Budapesta a introdus in acest an un o noua schema pentru a sprijini casatoriile si nasterile prin imprumuturi subventionate, iar programul a contribuit deja la inmultirea exponentiala a nuntilor, dar este inca prea devreme de spus daca va contribui si la cresterea numarului de bebelusi,…

- Ungaria a trimis o propunere legislativa catre Comisia Europeana conform careia autoritatile de la Budapesta vor sa modifice normele privind securitatea nucleara, astfel încât un contract cu o valoare de 12 miliarde euro semnat cu un consortiu rus si care vizeaza extinderea centralei nucleare…

- Guvernul ungar a initiat o serie de masuri legislative prin care si-ar spori controlul asupra instantelor si scolilor independente, starnind ingrijorari din partea organizatiilor civice, relateaza Reuters. O propunere inaintata parlamentului in aceasta saptamana prevede consolidarea Curtii Constitutionale,…

- Guvernul ungar a renuntat la planul de a crea un sistem de tribunale administrative, dar va aproba o serie de legi in vederea accelerarii cazurilor administrative in instanta, a anuntat vineri ministrul justitiei ungar Judit Varga, transmite Reuters. In luna mai, executivul de la Budapesta…

- Budapesta isi modifica strategia de stimulare a investitiilor. Guvernul ungar va oferi subventii in numerar, incepand din luna octombrie, pentru investitiile facute de sectorul privat care utilizeaza tehnologii inovative, renuntand la obligatia referitoare la crearea de locuri de munca, a declarat marti…

- Premierul Viktor Orban și-a declarat susținerea pentru Laszlo Trocsanyi, propus de Ungaria la funcția de comisar european, care, alaturi de candidata Romaniei, Rovana Plumb, a primit aviz negativ din partea Comisiei pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European."Sunt convins ca…