- Romanii au investit peste 786 de milioane de lei in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, derulat de Ministerul Finantelor in perioada 15 iunie – 6 iulie. Titlurile de stat au valoarea de 1 leu, dobanda de 5% si scadenta la cinci ani.

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat astazi 300 de milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu scadenta la 3 ani si o dobanda de 4,05% pe an. Volumul total al cererii a fost de 529 milioane lei, din care bancile au licitat in nume si cont propriu 498 milioane lei. La…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat astazi 400 de milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu scadenta la un an si o dobanda de 3,09% pe an. Volumul total al cererii a fost de 552 milioane lei, din care bancile au licitat in nume si cont propriu 550 milioane lei. La…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 657,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de titluri de stat pe 61 de luni, la un randament mediu de 4,80% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 539 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 30 de luni, la un randament mediu de 3,42% pe an, potrivit datelor transmise…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat joi 539 milioane lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de 500 milioane lei, suprasubscrisa, cu scadenta la 2 ani si o dobanda de 3,42% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Suma nominala adjudecata, de 539…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la cinci ani si o dobanda de 4,27% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Din valoarea nominala adjudecata, suma oferita de banci in nume si cont propriu s-a ridicat…