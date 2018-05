Stiri pe aceeasi tema

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat, luni, ca Statele Unite incearca sa aprofundeze criza din Orientul Mijlociu din moment ce ”provoaca” Arabia Saudita sa se confrunte cu Iranul, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Partidul Democrat american a intentat vineri o actiune in justitie impotriva Rusiei, a campaniei presedintelui Donald Trump si WikiLeaks, sustinand ca acestea au colaborat pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa.Partidul Democrat sustine,…

- Statele Unite au informații sigure ca Rusia și Siria incearca sa curețe locul in care s-a produs atacul chimic in orașul Douma, a declarat Heather Nauert, puratorul de cuvant al Departamentului de Stat american, potrivit Reuters. De asemenea, cele doua țari incearca sa impiedice inspectorii Organizației…

- Statele Unite, Marea Britanie si Franta au lansat pe 14 aprilie bombardamente in Siria, vizand laboratoare de fabricare a armelor chimice si depozite de armament. Bombardamentele au fost lansate dupa un atac chimic comis la periferia Damascului si atribuit regimului Bashar al-Assad, care a negat…

- Curtea Suprema americana a respins luni cererea administratiei Trump de a decide imediat cu privire la programul instituit in 2012, in mandatul presedintelui Barack Obama, prin care circa 700.000 de tineri imigranti intrati ilegal in tara sunt protejati de a fi expulzati din Statele Unite, transmite…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…