Statul s-a gândit să facă economii din pensiile orfanilor Ministerul Educației prevede ca un copil orfan de un singur parinte trebuie sa faca dovada ca este suficient de sarac pentru a merita bursa sociala. O noua metodologie anunțata de Ministerul Educației pentru acordarea burselor din acest an școlar, care este programat sa inceapa pe 11 septembrie, a starnit unele controverse și intrebari cu privire la șansele copiilor orfani de a primi burse. In trecut, copiii care și-au pierdut parinții, beneficiau de alocații sociale. La acest moment, studenților cu ambii parinți decedați li se ofera burse, iar celor cu un parinte decedat li se cere sa faca dovada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare modificare a legii care este votata in parlament in cazul codului electoral va fi aplicata la un moment dat impotriva actualei guvernari. O spune Iurie Ciocan, fost președinte al Comisiei Electorale Centrale, in cadrul emisiunii Puterea a patra. ”Eu știu ca unii colegi din cadrul CEC au lucrat…

- Un act pus in dezbatere publica de Ministerul Educației prevede ca un copil orfan de un singur parinte trebuie sa dovedeasca ca este suficient de sarac pentru a merita bursa sociala. Este introdusa o limita de venit, de un salariu minim pe economie de membru de familie. In plus, in metodologia-cadru…

- Termenul de ORFAN a fost scos din noua metodologie a Ministerului Educației, pusa in dezbatere publica. Pentru elevii cu un parinte decedat, bursele sociale nu se mai acorda fara o limita de venit, ci sunt condiționate de o limita, la fel ca in cazul familiilor cu venit minim. Ministerul Educației a…

- Prevederea a atras atenția oamenilor, iar pe platforma Declic a fost lansata o petiție online, semnata de mii de persoanei, care cere rectificarea acestei situații. Autorii petiției subliniaza ca „a fi orfan nu este o alegere” și cer modificarea articolului 10 litera b. „S-a publicat in vederea dezbaterii…

- Compania Hidroelectrica s-a listat miercuri la Bursa de Valori București. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca listarea „este un moment istoric” pentru Romania. „Hidroelectrica este și va ramane o companie a romanilor. Dupa listarea la bursa, statul roman iși pastreaza integral participația”, a spus premierul.„Listarea…

- Ca sa-i convinga pe profesori sa revina la cursuri, guvernul adopta un memorandum al creșterilor salariale. Cu toate acestea, sindicatele anunța un miting de protest la care vor participa aproximativ 20.000 de oameni. Guvernul va adopta, astazi, memorandumul pentru majorarile salariale din Educație.…

- Metodologia și calendarul valabile anul acesta pentru inscrierile la creșa și gradinița, aprobate prin ordin al Ministrului Educației, au fost publicate in Monitorul Oficial. Dosarele pentru copiii care au mai fost in invațamantul preșcolar sau antepreșcolar pot depuse incepand de astazi, in timp ce…

- Inscrierile la gradinița și creșa pentru anul scolar 2023-2024 incep pe 15 iunie. Ministerul Educației a stabilit calendarul inscrierilor la gradinița si cresa in anul școlar 2023-2024. Parinții vor putea reinscrie copiii la gradinița și creșa incepand cu 6 iunie 2023, iar inscrierile pentru cei care…