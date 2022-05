EA SPORTS a anunţat Community Team of the Season din FIFA 22

EA SPORTS a anunţat cine sunt jucătorii care alcătuiesc Community Team of the Season în FIFA 22. Luis Suarez, Serge Gnabry, Aymeric Laporte şi mulţi alţii fac parte din Team of the Season FIFA 22, un simbol al aprecierii celor mai buni jucatori.