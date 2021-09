Stiri pe aceeasi tema

- Facturile romanilor la energie electrica și gaze naturale vor fi compensate, a anunțat miercuri, 15 septembrie, ministrul energiei, Virgil Popescu, citat de Digi24 . El a prezentat un proiect de ordonanța care are prevede facturi mai mici cu 18 bani pe kWh la electricitate pentru aproximativ 13.000.000…

- Facturile la energie electrica vor fi compensate pentru aproximativ 13 milioane de romani care au un consum lunar intre 30 de kWh si 200 de kWh, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Guvernul a discutat miercuri, in prima lectura, o ordonanta de urgența care vizeaza compensarea preturilor la energie si gaz. Documentul poate fi consultat aici. Statul roman va compensa facturile la energie electrica pentru aproximativ 13 milioane de romani care au un consum lunar intre 30…

- Cum vor fi diminuate facturile la energie: Statul va compensa cu 18 bani/kWh pentru electricitate și cu 25% pentru factura la gaze Cum vor fi diminuate facturile la energie: Statul va compensa cu 18 bani/kWh pentru electricitate și cu 25% pentru factura la gaze Virgil Popescu, ministrul Energiei, a…

- Facturile romanilor la energie electrica și gaze naturale vor fi compensate, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a prezentat un proiect de ordonanța care prevede facturi mai mici la electricitate pentru aproximativ 13 milioane de romani din 5,7 milioane de gospodarii, care au un consum…

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul…

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei, sustine ministrul energiei, Virgil Popescu. In opinia sa, aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere pe piata concurentiala, unde pretul…