- ANRM a stabilit prețul gazelor naturale la valoarea minima de 495 lei/1000 de metri cubi, in condițiile in care prețul gazelor naturale din producția interna fusese majorat succesiv de catre Guvern, incepand cu iulie 2013.Curtea de Conturi a cerut conducerii ANRM sa analizeze ordinele emise și a solicitat…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) solicita OMV Petrom, operator al proiectului Neptun Deep, sa depuna documentatia completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra, intrucat la data de 13 decembrie 2021 in documentele depuse nu se afla si studiul de evaluare…

- Agenția Naționala pentru Resurse Minerale il someaza pe operatorul austriac OMW Petrom al proiectului Neptun Deep sa depuna documentația completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra. Studiul de comercialitate este o etapa indispensabila in procesul de stabilire…

- Guvernul vrea sa ia circa 8 miliarde de lei prin suprataxarea profiturilor din 2022 și 2023 ale OMV Petrom și Romgaz, in plus fața de impozitul obișnuit pe profit și fața de alte taxe și redevențe, spun conform estimarilor facute de Ministerul Finanțelor aferente unei ordonanțe de urgența care a fost…

- Comisia Parlamentara de Control al SRI a fost informata ca au avut loc atacuri cibernetice."In domeniul securitații energetice, Comisia a fost informata despre acțiuni specifice influențarii deciziei statale, de catre entitați externe ostile".Mai precis, chiar in ziua in care, la Bruxelles, Austria…

- OMV Petrom confirma depunerea declaratiei de descoperire comerciala la Agentia Nationala de Resurse Minerale de catre titularii concesiunii Neptun Deep, acesta fiind un prim pas intermediar in procesul de luare a deciziei finale de investitie, estimata pentru mijlocul anului viitor. Fii la…

- In timp ce Romania negociaza cu Austria – prin vizita ministrului Bode la Viena – un vot favorabil pe 8 decembrie pentru primirea in spatiul Schengen, nici compania OMV nu are zile linistite: Compania austriaca are la dispozitie doar trei saptamani pentru a semna acordul de comercialitate pe gazele…