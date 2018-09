Timişorenii din Buziaşului-Plopi rămân fără apă rece

Aquatim va întrerupe furnizarea apei reci, săptămâna viitoare, pe câteva străzi din Timişoara, pentru realizarea unor lucrări.