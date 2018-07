Statul roman s-a hotarat sa actioneze decisiv impotriva tuturor crestinilor din Romania.

Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman vrea sa se asigure ca firmele care vor extrage gaze din Marea Neagra vor folosi firme autohtone si angajati romani si, de aceea, parlamentarii din Comisia de Industrii si Servicii vor sa introduca penalitati usturatoatre pentru companiile petroliere daca nu vor face acest lucru in anii…

- Aneta Stanescu, patroana societatii Metal Eurogrup SRL Iasi, a primit cea mai severa pedeapsa cu detentie, din ultimii ani, pronuntata de justitia ieseana, pentru escrocherii financiare si falsuri in acte. Femeia a fost acuzata ca ar fi prejudiciat statul roman cu peste 12,5 milioane de lei, prin operatiuni…

- Horoscop Nu are importanta semnificatia, originea, faptul ca in alte parti, in metropola, marele licurici, de exemplu, nu se sarbatoreste acum ziua copiilor. Sarbatoare copiilor de la inceputul lui iunie este un lucru bun si trebuie continuat. Si iar sa nu uit, sfatul meu este sa luati copiilor jucarii…

- Firmele mici și mijlocii din Romania, din anumite domenii, pot obține fonduri nerambursabile intre 50.000 de euro și 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finanțare de 21 de milioane de euro in total, deschisa oficial vineri.

- Liviu Dragnea a vorbit, duminica seara, despre conflictul dintre Executiv și Preșidenție, subliniind faptul ca nu doar președintele Iohannis are atribuții pe politica externa și ca este pentru prima data in Romania cand un președinte susține acest lucru.

- Tariceanu este impotriva proiectului de lege privind justificarea sumelor peste 1.000 de euro trimise in tara. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si care prevede…

- Statul roman a cheltuit 12 milioane de euro (adica aproape 53 de milioane de lei) pentru a crea și intreține e-Romania, un portal care, timp de patru ani, a trezit interesul a doar 1% dintre romani. Deși nu mai e online deja de jumatate de an din cauza unor disfuncționalitați tehnice, portalul continua…

