Statul român preia Cetățuia Brașovului de la Aro Palace Cetațuia Brasovului revine in proprietatea statului roman. Procesele au durat 7 ani. Cetatuia Brasovului, monument reprezentativ pentru aceasta zona, revine in proprietatea statului roman, dupa ce societatea Aro Palace a pierdut dupa sapte ani de procese, dreptul asupra ansamblului de constructii amplasat pe dealul Straja. ”Aro-Palace S.A informeaza acționarii și publicul investitor cu privire la faptul ca la sediul societații a fost primita adresa Ministerului Finanțelor-DGRFP Brașov nr.2644/15.02.2023, prin care ni se pune in vedere ca a fost emis Ordinul Ministerului Finanțelor nr.975/10.02.2023,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

