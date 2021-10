Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), va suporta toate cheltuielile de repatriere a pacienților infectați cu coronavirus care au fost transferați la spitalele din afara țarii, dupa ce aceștia sunt externați, chiar daca este nevoie ca ei sa fie asistați medical. Totodata, Romania va…

- CNSU: Cheltuielile de repatriere a pacienților COVID tratați in strainatate, suportate de Ministerul Afacerilor Externe Comitetul National pentru Situații de Urgența a aprobat sambata seara o hotarare prin care, in cazul pacienților COVID transferați in strainatate pentru tratament, cheltuielile de…

- Este crudul adevar trait zilele acestea in spitalele din Romania. Medicii sunt copleșiți de numarul mare de pacienți care vin zilnic in unitațile spitalicești. Spitalele din Romania sunt suprasolicitate, medicii sunt copleșiți iar numarul pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2 este tot mai mare…

- Ministerul de Externe al Ungariei a spus joi ca a inaintat autoritatilor romane o scrisoare oficiala prin care isi exprima disponibilitatea de a ajuta in tratarea pacientilor COVID, in contextul numarului ridicat de cazuri din Romania si a lipsei de paturi in spitale, relateaza Reuters. Lucian Bode…

