Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni de afaceri din judetul Olt, Constantin Tomescu si Bogdan Timofte, condamnati in dosarul ”Tablourilor” alaturi de fostul ministru Darius Valcov, s-au prezentat seara trecuta la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Olt si au fost transportati la Penitenciarul Craiova in vederea executarii…

- Poliția il cauta pe Darius Valcov pentru a pune in executare mandatul de arestare in urma condamnarii de șase ani primita astazi. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat la șase ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat de trafic de influența și spalare de bani, iar decizia este definitiva.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca nu are competenta sa judece dosarul in care Secretariatul de Stat pentru Revolutionari solicita anularea si retragerea titlului de luptator pentru victoria Revolutiei din 1989 acordat fostului presedinte Ion Iliescu, noteaza Agerpres. Cum anterior si Tribunalul…

- Deputatul USR, Iulian Bulai care a scris pe Facebook ca ”Iisus provine dintr-o familie foarte ciudata, cu o mama surogat” a pierdut procesul cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Pentru postarea pe Facebook despre Fecioara Maria și Iisus Hristos, Iulian Bulai a fost amendat de Consiliul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat marți, 28 martie, decizia definitiva in procesul in care CSA Steaua și FCSB se judeca pentru palmaresul echipei de fotbal Steaua. ICCJ a admis recursurile și a desființat hotararea din prima instanța. Dosarul va fi trimis la rejudecata la prima instanța,…

- Azi, Inalta Curte de Casație și Justiție ar trebui sa dea verdictul in recursul privind lupta pentru palmares dintre FCSB și CSA Steaua. Acesta a fost amanat deja pe 16 martie, pentru data de azi. Scurt istoric al cazului:Pe 5 iulie 2019, CSA Steaua a caștigat, la Tribunalul București, palmaresul echipei…

- Tribunalul Bucuresti a decis, in data de 6 martie 2023, achitarea fostului vicepremier pentru securitate naționala și ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea, in dosarul privind accidentul rutier din anul 2015, in urma caruia a decedat politistul Bogdan Gigina. Potrivit deciziei instantei, Gabriel…

- Tribunalul București l-a achitat pe fostul ministru Gabriel Oprea in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Sentința nu este definitiva. Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de DNA, in mai 2018, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa dosarul acestuia s-a plimbat pe la mai multe instante…