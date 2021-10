Stiri pe aceeasi tema

Impunerea certificatului verde pentru accesul in foarte multe locații, ar constitui o infracțiune, spune o voce din Parlamentul European, care arata cu degetul inspre incompetenții care ne conduc....

- Marius Tudor, consilier in Parlamentul European, afirma ca la nivelul Uniunii Europene certificatul verde nu a fost dezvoltat pentru condiționarea accesului celor nevaccinați. Ș, din aceasta perspectiva, Romania incalca regulamentele UE. „Foarte important! Trebuie sa știți ca la nivel UE certificatul…

- Senatorul PSD Ilfov Alfred Laurentiu Mihai a declarat, intr-o postare pe Facebook, faptul ca "impunerea certificatului verde și restricțiile ar trebuie dublate de masuri care sa permita testarea gratuita pentru toata populația". Potrivit senatorului, testarea este una dintre masurile importante pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, responsabilii in gestionarea pandemiei si a anuntat ca se pregatesc restrictii pentru limitarea raspandirii virusului. Impunerea...

- Premierul Dacian Cioloș susține ca impunerea certificatului verde la toate locurile de munca din Romania, masura prevazuta in programul de guvernare al executivului USR, este o masura benefica, ce a dat roade și in UE. "Susținem o masura care a fost aplicata cu succes și in alte state UE.…

- In perioada 8 – 9 octombrie 2021, Universitatea Transilvania din Brașov a gazduit ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor (CNR). Au participat, alaturi de reprezentanții universitaților, ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, precum și reprezentanți ai altor organisme și instituții…

Comitetul Judetean pentru situatii de Urgenta Cluj a impus noi restricții in municipiul Turda, unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 este mai mare de 3/1000 de locuitori, ajungand la...

- Ion Minzina, președinte al PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”Certificatul verde nu poate fi impus nici prin hotarare de Guvern, nici prin ordonanța de urgența! Doar prin lege adoptata in Parlament se poate impune accesul condiționat in restaurante sau la evenimente! PSD susține ferm ca țara…