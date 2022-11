Stiri pe aceeasi tema

- Statul, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, va prelua 75% din acțiunile companiei Blue Air, devenind astfel acționar majoritar al companiei. „Am fost instiintati de inceperea acestei proceduri. Pana la preluarea oficiala va fi un proces pe care va trebui sa il parcurgem, nu stim…

- O noua amanare. Blue Air nu va relua zborurile nici pe 10 octombrie Foto: Agerpres Operatorul aerian Blue Air nu va relua zborurile nici pe 10 octombrie și anunța o noua amânare, fara sa precizeze pâna când. Blue Air se afla în prezent în discuții cu potențialii…

- Premierul Nicolae Ciuca a trimis corpul de control la Ministerul Mediului pentru a verifica modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a blocat conturile companiei Blue Air, potrivit unor inalte surse guvernamentale.Aceleasi surse sustin, citandu-l pe ministrului Mediului, Tanczos Barna, ca decizia…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a informat ministerul Transporturilor inca din august 2021 ca are nevoie de „o infuzie rapida” de cel puțin 54 de milioane de euro, „indispensabili supraviețuirii Blue Air”, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea.Florin Cițu, la acea data premier, și Catalin…

- Mihai Margineanu intervine in scandalul suspendarii zborurilor companiei „Blue Air”! „Ardiles” a decis sa se implice personal in povestea controversata a suspendarii zborurilor companiei „Blue Air”. Mihai Margineanu, cunoscut deopotriva din postura de interpret al personajului „Ardiles” din serialul…

- Actorul Tudor Chirila intra tare in scandalul generat de compania Blue Air care a anulat toate zborurile pe care le avea programate pana luni, pe motiv ca nu mai are fonduri sa cumpere combustibil, din cauza ca Ministerul Mediului i-a blocat conturile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statul roman are nu mai puțin de doi reprezentanți in conducerea companiei Blue Air. Ministerul Transporturilor și Finanțelor au reprezentanți in Consiliul de Administrație al Blue Air, care ar fi trebuit sa anunțe guvernul despre situația extrem de deficila prin care trece compania și de riscul…

- Statul roman are o atitudine care va baga in faliment Blue Air, declara la RFI deputatul Ionel Danca (Forța Dreptei). Compania aeriana și-a anulat toate zborurile pana luni, dupa ce conturile i-au fost blocate, pe fondul unei datorii neplatite catre o instituție din subordinea Ministerului Mediului.…